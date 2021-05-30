الأحد 30 مايو 2021
توقيت مصر 23:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قطر تعلن رفض المصالحة مع هذه الدولة العربية

بعد تفشي كورونا في بيراميدز.. قرار عاجل من اتحاد الكرة

"العربيات الكارو" لجامعي القمامة تؤرق سكان 6أكتوبر

بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة في الدوري

مظاهرات في إثيوبيا للمطالبة بملء السد

عمرو أديب ولميس الحديدي يصلان قطاع غزة

أول دولة خليجية تهنئ بشار الأسد بفوزه في الرئاسة

تعليق مفاجئ من أمير مرتضى منصور على إلغاء قرار إيقاف والده

وزيرة الهجرة تُعلق على جدل ملابسها أثناء أداء القسم (فيديو)

بعد حكم القضاء.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك في هذه الحالة

ADS
 

فيديو.. طبيب يكشف سبب ضعف الانتصاب لدى الرجال

5488106-320159133
ا
Native
الأحد، 30-05-2021 12:21 م
قال الدكتور خالد سالم، استاذ أمراض الذكورة وعقم الرجال، إن ضعف الانتصاب ينتج عنه صعوبة القيام بالعملية الزوجية بصورة طبيعية، ويعود لضعف الشخص فى البداية أو حدوث هبوط أثناء علاقته الزوجية والذى يطلق عليه "انتصاب قصير العمر". 
وأضاف خالد سالم، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد، عبر فضائية صدى البلد، أن المحصلة النهائية لضعف الانتصاب هو فشل العلاقة الزوجية وهناك فارق بين ضعف الانتصاب وسرعة القذف، فالأولى تعد عائق فى اتمام العلاقة الزوجية، أما الثانية تنتج عن السرعة وعدم وجود وقت كافى للعلاقة الزوجية.
وأشار إلى أن ضعف الانتصاب يوجد بنسبة كبيرة من الرجال، وللأسف ليس لديه فئة عمرية بعينها، لافتا إلى أن ضعف الانتصاب الأولى والذى يولد به الطفل الذكر، ينتج عن خلل لديه، ومنه ارتفاع نسبة السكر.
 

إقرأ ايضا

Capture

رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة بالمايوه

وفود من " الأونكا" و " الفرنكوفونية"

المتحف القومي يستقبل وفود من " الأونكا" و " الفرنكوفونية"

ارشيفية

بشري سارة للمدخنين".. أطعمة تخلصك من " النيكوتين " نهائيا