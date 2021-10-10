شيرين تثير ضجة علي مواقع التواصل بصور لهدايا عيد ميلادها

ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور و فنان، كلامكوا و دعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة و انتوا حبايبي و ربنا ما يحرمني منكم ابدا و ايوة هما ٣٩ وردة بس💐🤣🤣🎂 pic.twitter.com/j845gItRaQ