رقم قياسي.. أغنية تحقق 7 مليار و73 مليون مشاهدة

استطاع فيديو أغنية الأطفال الشهيرة "Baby Shark" تحقيق أعلى نسبة من المشاهدات بين فيديوهات يوتيوب، إذ حقّق
7 مليارات و73 مليون مشاهدة، وذلك رغم مرور 4 سنوات على طرحها.
ومن جهة ثانية، تخطى فيديو أغنية "Despacito" التي حملت اللقب لسنوات سابقة بـ7 مليارات و37 مليون مشاهدة،
التي أطلقت عام 2017.
كما سجلت أغنية الأطفال الشهيرة شركة ”Pinkfong“ الكورية الجنوبية أكثر من 2 مليار، وستصبح بذلك أكثر مقاطع الفيديو
مشاهدة على الإطلاق.
الجدير بالذكر أن الكاتب الأصلي للأغنية غير معروف، لكنها
أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم بعد أن سجلتها المغنية الأمريكية الكورية هوب سيغوين
البالغة من العمر 10 سنوات.