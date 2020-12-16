رامي عياش عن أحد أبطال مسلسل «الهيبة»:«ممثل أهبل»

الأربعاء، 16-12-2020
10:44 ص
المصريون
هاجم الفنان اللبناني رامي عياش، أحد أبطال مسلسل
«الهيبة
» بعد تعرضه
لهجوم
بسبب انتقاده المسلسل
\، واصفين متابعي هذا الفنان- لم يسمه- بـ"الذباب
الإلكتروني".
ونشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور لهذه
الحسابات الوهمية، وعلّق بالقول:"مين هالممثل الأهبل اللي مسلّم الذباب
الالكتروني لحدا ما بيعرف حتى يخترع وظيفة غير المحاسبة .خيي بدّل في وظايف كتير .
كون خلّاق شوي".
وكان "عياش" كتب تعليقاً على مسلسل
"الهيبة
" الذي
عرض مؤخراً بعنوان "الهيبة
الرد"، والذي أثار جدلاً واسعاً، والذي على
ما يبدو أنه تعرض بسببه لهجوم
من قبل معجبي أحد الممثلين الذين شاركوا في هذا
العمل، قائلًا :"بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة
، وللأسف ما قدرت
تابعو.والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم
حسن، وأحيانا غير مرئيين.. وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس.فخور بهذا
الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك".