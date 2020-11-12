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السيدة التي أجبرها نجلها على الزحف تفجر مفاجأة تقلب القضية: أخته هي السبب
السيدة التي أجبرها نجلها على الزحف تفجر مفاجأة تقلب القضية: أخته هي السبب
الخميس، 12-11-2020
06:07 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الحاجة فكرية البهواشي تفاصيل قيام نجلها بإهانتها وإجبارها على الزحف على السلم رغم إعاقتها.
وقالت في التحقيقات بعد القبض على نجلها إن الفيديو كان على سبيل المزاح بينها وبين ابنها وابنتها.
وأضافت: ابنتي هي من صورت الفيديو وكنا نمزح لكن كنتيجة لخلاف بينها وبين وبين شقيقها قامت بنشر الفيديو.
وأردفت: ابني عمره ما عاملني وحش .. وأنا عايشة معاه كويس وساعدني على تأدية العمرة وفريضة الحج وأطلب الإفراج عنه.
وكان نشطاء تداولوا مقطعا فيديو لسيدة يجبرها نجلها على الزحف على السلم مؤكدين أنه يفعل ذلك إرضاءا لزوجته.
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صاحبة فيديو الزحف
يجبر والدته علي الزحف علي السلم
فكرة البهواشي
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