الخميس، 18-02-2021
09:12 ص
فتحي مجدي
توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال ذوي اللحى هم "الأفضل رسميًا في الفراش"، إذ تنظر غالبية النساء إلى اللحى باعتبارها إحدى السمات الجسدية التي يفضلنها في شركائهن.
وطلب موقع (OnBuy.com ) من 4550 امرأة، سرد السمات الجسدية لشركائهن المفضلين داخل غرفة النوم.
وقالت 73 في المائة من النساء، إن اللحى هي إحدى السمات الجسدية التي يتمتع بها أفضل شركائهن في الفراش.
إذ ينظرن إلى أن اللحى تجعل الرجال يبدون أكثر نضجًا وذكوريًا وهيمنة مما يبدو عندما يتعلق الأمر بالأداء في غرفة النو.
يليهم في المرتبة الثانية الرجال ذوو العيون البنية، حيث كانوا هم الأفضا لـ 71 في المائة من النساء اللاتي جرى استطلاعهن.
وقد يكون هذا هو لون العين الأكثر شيوعًا، أو أن الأشخاص ذوي العيون البنية يُنظر إليهم على أنهم طيبون وجديرون بالثقة، وفقًا للخبراء.
وكانت السمة الثالثة الأكثر شيوعًا في قائمة الرجال المفضلين لدى النساء، هم الذين لديهم ثقوب (70 في المائة). أكثر أنواع الثقوب التي تم ذكرها هي الأنف (61 في المائة) والحلمة (33 في المائة) والحاجب (27 في المائة).
في حين كانت الأكتاف العريضة رابع أكثر السمات شيوعًا بين الرجال الذين قيل إنهم الأفضل في السرير
(68 في المائة)، يليهم ذوو الوشم في المرتبة الخامسة (62 في المائة).
ويقال إن هاتين الميزتين تجعل الرجل أكثر ذكورية وتشير إلى احتمال وجود هرمون تستوستيرون أعلى مما يعني الدافع الجنسي الأفضل.
وكان من بين الرجال العشرة الأوائل المفضلين لدى النساء، أصحاب الشعر البني (59 في المائة) ، والقدم الصغيرة (53 في المائة)، والنظارات (51 في المائة) وعظام الوجنتين المرتفعة (49 في المائة).
بينما احتل الرجال ذوو الشعر الأشقر المرتبة 11 (46 في المائة). غالبًا ما يرتبط لون الشعر بكونه أكثر ألوان الشعر جاذبية ومحبوبًا في صناعة السينما.
وجاء الرجال ذوو العيون الزرقاء في المركز الثاني عشر (44 في المائة). يُقال أن هذا هو لون العين الأكثر جاذبية في العديد من الدراسات العلمية.
في المركز الثالث عشر، جاء الرجل الأصلع (40 في المائة)، يليه الرجل ذو الأيدي الكبيرة في المرتبة 14 (37 في المائة).
تم ربط كلتا هاتين الميزتين بكونهما أقوى وأكبر وقوة جنسية.
يحتل أصحاب الحواجب الكثيفة، المركز الخامس في القائمة، (36 في المائة).
يقال وإنها تُظهر دافعًا جنسيًا مرتفعًا وكونها الميزة التي تؤطر وجوهنا، وفقًا للخبراء.