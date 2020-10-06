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إهانة مطربة شهيرة للدين الإسلامي يثير غضب كثيرون

إهانة مطربة شهيرة للدين الإسلامي يثير غضب كثيرين

ريهانا
المطربة ريهانا
 
الثلاثاء، 06-10-2020 07:50 م المصريون
حالة من الغضب  وضجة كبيرة أنتابت رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد إهانة المطربة البربادوسية "ريهانا" للدين الإسلامي أثناء عرض ملابسها الداخلية في أحد عروض الأزياء.
وتعرضت "ريهانا" لهجوم عنيف بعدما أثارت غضب الجمهور واتهمها بعدم احترام القيم  والدين الإسلامي، حينما استخدمت أغنية بها آيات من الحديث النبوي مختلطة مع الإيقاع.
وأغنية "Doom" التي أثارت الجدل من إنتاج  Coucou Chloe  وهو مقيم في لندن، تحتوي الأغنية على عينات صوتية إسلامية من الحديث الذي يبدو أنه يتحدث عن نهاية الزمان ويوم القيامة.
تضمنت الأغنية جملة " نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ"، وهو جزء من حديث إسلامي عن أبي موسى قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"إن بين يدي الساعة الهرج" قالوا: وما الهرج قال: القتل إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضاً، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء".
"ريهانا" هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء وكاتبة أغاني بربادوسية، تبلغ من العمر 32 عاما، من مواليد أبرشية سانت مايكل، بدأت مشوارها الفني عام 2003.
 

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