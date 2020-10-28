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أول صور من حفل خطوبة أخو هيثم أحمد زكي

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اخو هيثم زكي
 
الأربعاء، 28-10-2020 03:08 م محمد فضل- متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور من خطوبة الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في حفل عائلي بسيط.
وظهر رامي بركات، وعروسه، في صورة حفل الخطوبة، داخل المنزل وخلفهما صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وهي مرتدية الحجاب، تزين الحائط.
ويعد رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، وكانت سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي".
ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الأخ غير الشقيق لرامي بركات، بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019، الأمر الذي سبب صدمة في للوسط الفني والشارع المصري.


 

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