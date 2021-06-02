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أهم أسباب خروج أصوات محرجة من المعدة.. تعرف عليها

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أهم أسباب خروج أصوات محرجة من المعدة.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 02-06-2021 10:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثير في بعض الأحيان من خروج بعض الأصوات المحرجة من البطن والتي تسبب الكثير من الإحراج خاصة إذا كان الشخص محاط بمجموعة أخري من الأشخاص .
وأشارت الأبحاث الحديثة إلي أنه يوجد العديد من الأسباب وراء تلك الظاهرة الغير مستحبة ومن أهما
الانسداد المعوي
قد تكون الأصوات العالية التي تنتج من المعدة، دليلًا على انسداد الأمعاء، وهي حالة تحدث عندما لا يتمكن الطعام والبراز من التحرك بحرية من المعدة إلى المستقيم، وقد تصاحب هذه المشكلة بعض الأعراض الأخرى، مثل: التقيؤ، والشعور بالشبع، وانتفاخ البطن، وعدم القدرة على إخراج الغازات، أو البراز.
الهضم الطبيعي
يمكن أن تكون الأصوات التي نسمعها جزءًا طبيعيًا من عملية الهضم، خاصة وأن الأمعاء تقوم بتوصيل الطعام عن طريق الانقباض، وهذه الحركة قد تصدر الكثير من الأصوات.
صعوبات في التنفس
يتسبب التنفس من خلال الصدر في ارتفاع الكتفين مع كل نفس وتوسع الصدر فقط، وهذا يعزز التنفس الضحل، والذي يعني أن كمية الأكسجين التي تدخل الدم أقل من الطبيعي، وهذا قد يؤثر على الهضم.
اضطراب الجهاز الهضمي
في بعض الأحيان، يكون سبب أصوات المعدة هو اضطراب في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي، والمعروف أن القولون العصبي يصاحبه أعراض أخرى، مثل: التشنج، والإسهال، والانتفاخ، والغازات.
عدم تحمل الطعام
يعاني بعض الأشخاص من أصوات شديدة في البطن، بسبب عدم قدرة المعدة على تحمل الطعام، وهذا يؤدي إلى عدم اكتمال عملية الهضم، مما يؤدي إلى تكوّن الغازات في الأمعاء، وبالتالي صدور بعض الأصوات. وعادة هناك بعض أنواع الأطعمة التي قد لا يتحملهما أجسام بعض الأشخاص، مثل: منتجات الألبان، والبقوليات، والحبوب الكاملة، وبعض أنواع الفواكه والخضروات.
 

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