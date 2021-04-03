أحذري.. هذه العلامات تنذر بمرض طفلك الرضيع بالتوحد

السبت، 03-04-2021
01:55 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني
لتعزيز الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية من بعض العلامات التي تشير إلي
إصابة الأطفال الرضع
بمرض التوحد
.
ومن أهم هذه العلامات تجنب النظر إلى عيني
الشخص الذي أمامه، وعدم الاستجابة عند مناداة اسمه دون وجود مشكلة في السمع، لافتا
إلي أن الطفل المصاب بالتوحد
يتجنب الابتسام
عندما يبتسم له شخص ما، بجانب عدم إظهار أي اهتمام بالأصوات المألوفة، وعدم اللعب مع
الآخرين أو مشاركة حركاتهم، حسبما نشرت " صدي " .
و
أضاف المركز أن من العلامات أيضا للطفل المصاب بالتوحد
أنه عندما يتم استخدام إشارات
اليدين للتلويح للآخرين أو أية إشارة من إشارات التواصل، وعدم تقليد حركة وتعابير وجه
الآخرين، وعدم إصدار الأصوات للفت الانتباه.