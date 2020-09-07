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مي العيدان تنشر فيديو صادم لـ سارة الكندري

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سارة الكندري
 
الإثنين، 07-09-2020 08:15 م محمد فضل - متابعات

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فيديو صادم تسخر فيه من الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، بظهورها بدون مكياج، واصفة الفيديو بالصادم.
وظهرت سارة الكندري بالفيديو وهي في أحد صالونات التجميل لرسم حاجيبها وإكمالهما لأنها بـ”ربع حاجب” بحسب وصفها، وكانت بدون مكياج نهائيا وبدت بشرتها صادمة عكس ما يظهر للجمهور، ومليئة بالبقع الداكنة وهالات سوداء بارزة حول العينين.
وكتبت مي العيدان في تعليقها على الفيديو: “ساره الكندري من غير مكياج . . صدمة “، مرفقةً إياه بإيموجي يلطم تعبيراً عن الصدمة.
وسخر المتابعين من “تنمر” مي العيدان على الكندري، وطالبوها بنشر صورتها أيضاً بدون مكياج قبل أن تسخر من غيرها، فكتب أحدهم لها: “انتي يا مي اطلعي بدون مكياج خلينا نشوفك”، وسخر آخرقائلًا : “حتى انتي يامي لاطلعتي بدون مكياج بنقول صدمتينً”، وكتب مُتابع: “حبيبتي كلكم بدون مكياج صدمة”.

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