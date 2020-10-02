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​فنان شهير: لا أخطط لحياتي الفنية ونجاحي منحه من الله

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
 
الجمعة، 02-10-2020 12:21 ص المصريون ـ متابعات
قال الفنان عمرو عبد الجليل إنه يستمع إلى دوره بتفاصيل كاملة من مؤلف ومخرج العمل، أكثر من اهتمامه بقراءة السيناريو، مؤكدًا أنه لا يهتم بأن يكون نجم العمل، وأن الأهم بالنسبة له هو التمثيل.
وأضاف "عبد الجليل" ، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، "أنا مدمن أفلام أبيض وأسود"، مشيرًا إلى أنه يُحب التمثيل منذ صغره، وأنه انضم إلى فريق المسرح في المدرسة، كما أنه حاول لعب كرة القدم أيضًا في صغره، إلا أن الأمر لم يلق إعجابه قائلًا: "لقتها قطعة قلب على الفاضي".
ووصف "عبد الجليل" "السوشيال ميديا" بـ"العالم العجيب"، مشيرًا إلى أن علاقته مع هذا العالم بدأت منذ الشهر الماضي فقط، وذلك بعد انتشار حسابات مزيفة باسمه، كاشفًا عن أن أحد الشباب جمع نحو 400 ألف جنيه بسبب صفحة تحمل اسمه على "السوشيال ميديا"، قائلًا: "عالم السوشيال ميديا مليء بالكذب".
وأوضح "عبد الجليل"، أن فيلم "إسكندريا كمان وكمان" كان الانطلاقة الفنية له، كما أن فيلم "حين ميسرة" كان نقلة نوعية في مسيرته الفنية، قائلًا: "المخرج الراحل يوسف شاهين شاهدني لأول مرة في مسرحية "المجانين" بجامعة القاهرة".
ولفت "عبد الجليل" إلى أن النجاح الذي حققه هو رزق من الله، قائلًا: "أنا زيرو تخطيط وكل اللي أنا فيه بتاع ربنا"، مشيرًا إلى أنه لا يُحب متابعة الصحف ولا التلفزيون، كما كشف عن أنه ليس من جمهور "مسرح مصرح"، قائلًا: "أنا مش من جمهور مسرح مصر لكن معنديش مانع اشتغل معاهم".
وعن حياته الأسرية أكد "عبد الجليل" أنه لا يحب الخوض في تفاصيل الشخصية كثيرًا، واكتفى بقوله: "ابني عبد الجليل يبلغ من العمر 25 عامًا، ومريض منذ 4 سنوات".
 

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