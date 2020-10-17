رد صارم من طارق العريان على نجل أصالة نصري

السبت، 17-10-2020
06:43 م
المصريون
تعمد
المخرج طارق العريان
الرد على خالد الذهبي نجل أصالة وقام بنشر صوره له مع نجليه
"آدم وعلي" من طليقته أصالة نصري
وكتب معلقاً على الصورة " الأكثر
اشراقاً في حياتي آدم وعلي" وقام نجل اصالة بالتعليق على الصورة على الفور
قائلا له "شكرا على وقتك".
فأراد
طارق العريان
ان يرد عليه بشكل صارم فقام
بنشر صورة أخرى له مع ابناؤه وكتب على الصورة، قائلا: "يوم عائلى مع
رجالى" .
وكان
خالد الذهبى
، نجل الفنانة أصالة وجه رسالة عتاب شديدة اللهجة إلى المخرج طارق
العريان عبر حسابه على إنستجرام، مطالبا منه قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، حيث
نشر خالد صورة مع والدته أصالة وشقيقيه "على وآدم"، وكتب على الصورة
قائلا: "أخبرنى.. هل تقضى وقت كاف مع عائلتك؟ الرجل الذى لا يقضى الوقت مع
عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيا، أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك
المفضل، لذلك أصنع لى معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشئ آخر أيضا أملأ هذا الفراغ
سريعا من أجلى".