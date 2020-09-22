رد صادم من شمس الكويتية على شخص انتقد رقصها في ملهى ليلي

الثلاثاء، 22-09-2020
03:13 م
محمد فضل
صدمت الفنانة شمس الكويتية
، أحد الأشخاص انتقد ظهورها ترقص
في ملهى ليلي
بمصر، بعدما سخر من نجاحها الذي تتحدث عنه في برامج ولقاءات تليفزيونية، واتهمها
بالظهور في النوادي الليلية فقط.
ونشرت شمس مقطع فيديو خلال لقاء لها وهي تتحدث عن نجاحاتها وتجاربها في
الحياة، حيث تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومن بينهم شخص، علق لها قائلا: “أي
نجاح ياشمس..؟.. ليش محسستنا إنك سابقتنا هناك..؟ النجاح ما يوصل للنوادي الليلية
والرقص
قدام الله وخلقه اللي يسوا وما يسوا”.
فجاء رد الفنانة قائلة: “النجاح أن يكون واحد فاشل مثلك حافظ كل تحركاتي
وأغانيي ومراقبني ويركض وراي في كل مكان.. لأن أنا أشتغل وعايشة ومساعدة كل اللي
حواليا.. وهو يراقبني ويندب حظه.. هذا هو الفرق بين النجاح والفشل”.