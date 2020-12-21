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تعرف علي شرط أحمد زاهر لمن يريد التصوير مع ابنته

احمد زاهر و زوجته و بناته
احمد زاهر و زوجته و بناته
 
الإثنين، 21-12-2020 09:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان أحمد زاهر أنه لا يمانع أن تتصور ابنته مع المعجبين علي شرط أن يكون هناك حدود و ألا يضع المعجب يده علي ظهرها .
و أضاف في تصريحاته لبرنامج " الحكاية :" أنا عمري في حياتي ما بكسف حد، وعمري ما أتضايق من الجمهور لما يتصور معايا لأن ده حقه عليا لأنه اللي صنعني، ولكن كل اللي أنا بطلبه أن يبقى فيه شوية احترام، لو حد يجي يتصور مع بنتي أهلا وسهلا مفيش مشكلة بس ميحطش أيده على ضهرها قدامي وأنا المفروض أسكت وما انفعلش ، أنا راجل بخاف علي بنتي هو ده يزعل الجمهور ، لو في أب مكاني كان ممكن يضربه ، الموضوع ده خط أحمر " .

 

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