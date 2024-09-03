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تحذير طبي من تناول الشاي بعد هذه الأطعمة

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تحذير طبي من تناول الشاي بعد هذه الأطعمة

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الثلاثاء، 03-09-2024 10:58 ص

 

يُعد تناول الشاي بعد الطعام من العادات الشائعة التي يلتزم بها العديد من الأشخاص، لكن هناك تساؤلات حول تأثير هذه العادة على الجهاز الهضمي والكبد.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الشاي بعد الطعام يمكن أن يعزز عملية الهضم بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد، التي تعد من مضادات الأكسدة، مما يحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية ويساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

وأوضح "القيعي" أن الشاي يحتوي على مادة تُسمى التانينات، التي ترتبط بالبروتينات في الطعام، مما قد يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم بشكل كامل، لذا يُفضل تجنب تناول الشاي مباشرة بعد الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم مثل اللحوم والبقوليات ومنتجات الألبان.

 

وتابع أن الشاي يمكن أن يقلل من الشعور بالانتفاخ الذي يعاني منه معظم الأشخاص بعد تناول الطعام، خاصة إذا جرى إضافة أوراق النعناع، مما يساعد على تقليل الانتفاخ والغازات، وبالتالي يجعله خيارًا شائعًا بعد الوجبات.

 

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الشاي بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يوفر حماية للكبد من الأمراض وتلف الكبد الناتج عن الجذور الحرة، كما يساعد في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

 

ونصح "القيعي" بترك فترة زمنية بين تناول الأطعمة والمشروبات، لا تقل عن 30 دقيقة، لتمكين الجسم من الاستفادة القصوى من العناصر الغذائية.

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