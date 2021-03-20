بملابس جريئة.. عمرو دياب يثير الجدل بصورة مع راقصة أجنبية

السبت، 20-03-2021
04:11 م
المصريون
أثارت صورة
متداولة للفنان عمرو دياب
مع راقصة أجنبية
ضجة
واسعة خصوصا بعد شائعات عن ارتباط الفنان بالإعلامية إنجي كيوان.
الصورة
كانت نشرتها الراقصة وتُدعى بدرة، عبر حسابها الشخصي
على موقع "إنستجرام"، ويظهر فيها "الهضبة" مع الراقصة التي بدت بملابس جريئة
، وهو يلتقطها على طريقة
"السيلفي"، وكتبت هي في تعليقها على الصورة
"دعنا نأخذ سيلفي".
وكان عمرو دياب
أحيا مؤخرًا حفل "حلم الغناء" بالتعاون
مع واحدة من شركات الاتصالات، ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز مع عمرو دياب
.