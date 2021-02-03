إيفانكا ترامب تعلن عن ثروتها.. رقم صادم

الأربعاء، 03-02-2021
10:21 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت إيفانكا ترامب
و زوجها جاريد كوشنر ، عن ثروة
هما كنموذج الإفصاح المالي النهائي الخاص بهما
كمستشارين للبيت الأبيض ، والذي وصل إلي 120 مليون دولار لعام 2020 وهو ما يعتبر
انخفاض بنسبة 20% عن عما أبلغوا به العام الماضي .
و أشار الزوجان إلي
أنهما كان يحصلان علي دخل لا يقل عن 23.8 مليون دولار وما يصل لي 120 مليون دولار
خلال 2020 و أول يوم من عام 2021 ، بالمقارنة مع مبلغ يصل إلي 156 مليون دولار لنفس
الفترة العام الماضي ،حسبما نشرت وكالة " بلومبيرج " .
وتشير الإحصائيات إلي
أن إيفانكا ترامب
وكوشنر،
على الرغم من أنهما لا يزالان ثريين للغاية، قد تعرضا لخسارة اقتصادية خلال فترات حكمهما
المثيرة للجدل في إدارة والدها، وفي عام 2017 ، بعد وقت قصير من انضمامهما إلى موظفي البيت الأبيض، أبلغا
عن دخل يصل إلى 195 مليون دولار، لكن هذا الكشف الأولي غطى فترة زمنية أطول من تلك
التي أعلنا عنها لاحقا ، وارتفعت قيمة أصول الزوجين بشكل متواضع، على مدى السنوات الأربع
الماضية، والتي قفزت خلالها الأسهم أكثر من 60 %.
وأوضح
كوشنر أن الدخل يصل إلى 117 مليون دولار، معظمه من الإيجار أو المكاسب المرتبطة بالعقارات
السكنية والتجارية التي يمتلكها، كما أبلغ عن 1.8 مليون دولار شركة ويستمنستر مانجمينت
للإسكان العائلية التي يديرها كوشنر في نيويورك ونيوجيرسي وماريلاند وفيرجينيا وتينيسي
، و لا يزال يمتلك حصة تتراوح قيمتها بين 25 مليون دولار و 5 مليون دولار في Cadre ، شركة التكنولوجيا العقارية التي شارك في تأسيسها.
جدير بالذكر أن كوشنر قد أعلن في وقت سابق أنه سيخرج من
"كادر" لإزالة تضارب محتمل في المصالح لكنه لم يفعل ذلك أبدا ، وكشف إفصاح
إيفانكا عن علاقاتها العديدة مع الشركة العائلية، حيث أظهر 1.5 مليون دولار من حصتها
في فندق ترامب
الدولي في واشنطن ، بانخفاض من حوالي 4 ملايين دولار قبل عام - و
1.5 مليون دولار أخرى من عدة شركات ذات مسؤولية محدودة.
ومثل
والدها، حصلت إيفانكا أيضًا على معاش تقاعدي مع نقابة ممثلي الشاشة بسبب ظهورها في
برنامج "المبتدئ".