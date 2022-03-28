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يخططون للاعتداء عليه.. بيان من سامح عاشور يكشف سبب عدم حضوره عزاء«رجائي عطية»

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سامح عاشور
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الإثنين، 28-03-2022 02:57 م


قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين السابق، إنه لن يحضر عزاء رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الراحل، والذي سيقام مساء اليوم بمسجد عمر مكرم لعدة أسباب.
وذكر عاشور في بيان مصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا في غاية الأسف أن يكون حديثي معكم اليوم يتعلق بواقعة لم أكن أود أن تكون.. فمنذ وفاة المرحوم رجائي عطية أصدرت بيانا بعزائي لأسرته وزملائي المحامين وقررت أن أحضر عزاء المحامين الذي تقيمه النقابة وأسرته، لنشارك زملائنا المحامين في هذا الحدث الجلل".
وأضاف: "لكن فوجئت في الساعات المتأخرة من مساء أمس وصباح اليوم بإصرار عدد من أعضاء مجلس النقابة على التعاون مع أسرة المرحوم احتجاجا على عدم حضوري وتصدير مشهد سلبي في حالة حضوري قد يؤثر على الشكل العام للمحامين وعلى العزاء.. هذا التعبير الذي أبدته الأسرة عليّ أن أحترمه، خاصة وأن الأسباب التي كانت بيننا في الماضي كانت تبدو شخصية لديهم، إلا أنني أمام هذا الإصرار، ولحماية شكلي العام للمحامين في هذا السرادق في هذه المناسبة الكبيرة، وحرصا مني في ألا يتدخل المحامين انفعالا من هنا أو هناك بما يصيب الحدث بشكل جوهري، فأعتقد أن المحامين لن يقبلوا أن يُوجه إلى أي معزي كلمات تخرج عن الضوابط في مثل هذه المناسبات."
وتابع عاشور: "للأسف الشديد أردت أن أعتذر عن عدم الحضور حرصا على الشكل العام لهذا العزاء وحرصا على الشكل العام للمحاماة وحرصا على مشاعر الأسرة التي لا أريد أن أؤلمها أكثر مما هي متألمة، وإيمانا مني بأن المحامين سوف يقدرون بشكل واعي سبب هذا الاعتذار وأن ذلك ليس تراجعا أو تعاليًا عن أداء هذا الواجب فهو واجب علينا جميعا، لكنني أعيد الشكر والتقدير للمحامين على حضوركم، وأكرر أنني لن أشارك في السرادق المقام لهذا العزاء احتراما لكرامتكم وقدركم، واحتراما لهيبة المحاماة والمحامين وتقديرا لرغبة أسرة الفقيد ولرغبة الذين يريدون أن يؤججوا الصراع في أوقات لا يجوز فيها أن تثار فيها مثل هذه المهاترات".
واختتم قائلاً: "أتمنى أن يخرج العزاء بشكل يليق بقيمة ومقام نقابة المحامين."
 

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