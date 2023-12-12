ياسمين عبدالعزيز تعلن انفصالها فنيًا عن زوجها أحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي





كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز سر انفصالها فنيا عن زوجها أحمد العوضي، مشيرة إلى أن ذلك حدث بناء على رغبة الجمهور.

وقالت عبدالعزيز في تصريحات صحفية على هامش حفل تكريمها في حفل جوائز "وشوشة" إنها لن تشارك في سباق رمضان الدرامي 2024، ومشغولة بالتحضير لفيلم كوميدي، تبدأ تصويره قريبا".

وواصلت ياسمين حديثها : "العوضي مشغول أيضا بتصوير فيلم جديد بعيدا عني، انفصلنا فنيا لأن الجمهور قال كفاية.. وكان آخر عمل جمعنا سويا مسلسل (ضرب نار) الذي عرض في رمضان الماضي".

تعاونت ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي في 3 مسلسلات دفعة واحدة وهي "لآخر نفس" إنتاج 2019 ومسلسل "اللي ملوش كبير" عام 2021 وتدور أحداثه حول إجبار والد "غزل" ياسمين عبدالعزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، رغم فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف إلى أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي "أحمد العوضي" وتقع في حبه.

أما المسلسل الثالث فهو "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023، وحقق نجاحا لافتا وقت عرضه.