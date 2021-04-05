وقف عرض مسلسل «الملك» في رمضان.. تعرف على السبب

الإثنين، 05-04-2021
10:02 ص
قرر منتج وفريق عمل مسلسل
" الملك
" ، وقف
استكمال التصوير وعرضه في شهر رمضان حيث كان مقررًا له ذلك، بعد الانتقادات اللاذعة التى تعرض لها عقب عرض البرومو
الرسمى له ، بسبب الأخطاء التى وردت فيه ، و زادت حدة الانتقادات بعد الشكل المشرف
الذى ظهر به موكب نقل المومياوات امس .
كانت أبرز الانتقادات التى تعرض لها العمل "لحية"
الأبطال، حيث أكد البعض أنه فى ذلك التوقيت لم يكن الرجال يطلقون لحيتهم، فيما وصف
الممثل تامر فرج ما حدث بالتدليس، كون أن الملوك فى هذه الفترة كانوا يعتبرون اللحية
أمرا غير مستحب، وقد ظهر معظم أبطال العمل بلحية مثل الفنان عمرو يوسف
وماجد المصرى
وشريف سلامة.
أما الفنانات فقد تعرضن إلى انتقادات واسعة أيضًا بسبب تصفيف
الشعر واستخدام صبغات، خاصة أن فى تلك الفترة لم يكن هناك أدوات تجميل متطورة، وكانت
من أبرز الفنانات اللاتى تعرضت للانتقاد كل من ريم مصطفى، ومها نصار، حيث ظهرت الأولى
بشعر أصفر وجلباب أسود، بينما ظهرت الثانية بشعر مموج.