وقف تنفيذ إعدام «قاتل المنصورة».. قرار عاجل من النائب العام بعد ظهور أدلة جديدة

السبت، 29-10-2022
11:18 ص
أعلن خالد عبد الرحمن، محامي محمود نظمي
والمُدان بقتل طفليه
بمركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، وإلقائهم من أعلى كوبري فارسكور محافظة دمياط
ثان أيام عيد الفطر عام 2018، بوقف تنفيذ حكم الإعدام وفتح التحقيق في الأدلة المقدمة.
وكانت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومى،
رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، قد قضت بالإعدام شنقا على المُدان محمود
نظمى، والمتهم فى القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات
ميت سلسيل لسنة 2018، والمتهم فيها بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقائهم فى نهر
النيل، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وادعى بأن تم اختطافهما، حتى توصل رجال المباحث
إلى حقيقة الأمر، وثبت بالدليل القاطع بارتكابه الواقعة.
وكتب المحامي عبر صفحتة الشخصية: "ألف شكر وحمدلله رب
العالمين، ثم ألف شكر لمعالي المستشار النائب العام
، قبول التظلم المقدم مني بوقف تنفيذ
حكم الإعدام الصادر على الأب البرئ المظلوم محمود نظمي
وبدء التحقيق في الطلبات والأدلة
المقدمة بصلب التظلم بمباشرة نيابة شمال المنصورة الكلية".
وتابع المحامي منشورة قائلا: "مليار مبروك لآل نظمي
والجعلي وللشعب المصري والعربي اللي آمن ببراءة محمود نظمي
ودافع عنه حتى اللحظة الأخيرة".