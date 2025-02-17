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وسام شعيب تبكي: "ليه وكيل النيابة يطعن في شرفي ويقولي عملتي DNA لعيالك؟"

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الإثنين، 17-02-2025 12:06 م

 

قالت الطبيبة وسام شعيب التي أثارت الجدل حول الحمل الغير شرعي في مصر خلال جلسة محاكمتها بكفر الدوار، إنها لم تسع للتريند أو الشهرة.

جريمة مخلة بالشرف

وأضافت شعيب في مقطع فيديو: أنا لا سرقت ولا قتلت ولا ارتكبت جريمة مخلة بالشرف أقسم بالله الفيديو ما كان غرضه التريند، ولكنها كانت نصيحة للخوف على بناتنا من اللي بشوفه في شغلي، مستكملة حديثها: ارحموني أنا اتبهدلت.

الطعن في شرفي

وبكت طبيبة كفر الدوار بسبب سؤالها من قبل وكيل النيابة أثناء مرافعته في الجلسة إذا كانت أجرت تحليل DNA لأبنائها، قائلة:"هل ينفع الطعن في شرفي أمام المحكمة والسؤال إذا كنت أجريت تحليل DNA لأبنائي؟".

تحليل DNA

وأشارت: أنا ذكرت أمام القاضي أني لم أقصد بتصريح اعملوا لأولادكم تحليل DNA إلا الفئة التي ذكرتها، مردفة: يجب التعامل معي على قدر الواقعة بصفتي متهمة دون الإساءة لي.

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