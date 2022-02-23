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وزير الري يكشف سبب عكارة مياه نهر النيل بشكل مفاجئ

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وزير الري يكشف سبب عكارة مياه نهر النيل بشكل مفاجئ

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الأربعاء، 23-02-2022 09:48 ص

أثار تغير مياه نهر النيل، أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ، مخاوف البعض، حيث ظهرت عكارة واضحة في مياه النهر.
وأرجع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، سبب ظهور العكارة وتغير مياه النهر إلى أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية مقللا من تأثير ذلك على المياه، موضحا أن العكارة ستختفي خلال يومين على الأكثر، وفقًا لـ "العربية".
وأوضح الوزير أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال وأثناء انحدارها في مخرات السيول التي تنتهي عند نهر النيل، مشيراً إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية.
 

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