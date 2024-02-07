وزير الري: نقترب من الشح المائي.. ماذا يعني ذلك؟

الأربعاء، 07-02-2024
10:47 ص
أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن اقتراب مصر من حد الشح المائي
. وأثارت تلك التصريحات مخاوف المصريين خاصة مع التخوفات الموجودة من تأثير سد النهضة
الإثيوبي على حصة مصر من المياه.
وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن الوزير صرح بأننا في مصر نقترب من حد الفقر المائي المدقع (الشديد) أى أن نصيب الفرد هو 500 متر مكعب مما أحدث قلقا كبيرا في الشارع المصري.
وأضاف نادر نور الدين، وفق "صدى البلد" أن هذا التصريح للوزير هو الثاني، لأنه صرح به من قبل ، لكن حقيقة الأمر أن موارد مصر المائية 62 مليارا وهي 55 مليارا مياه النيل و5,5مليار مياه جوفية ومليار مطر إذا تم تقسيمها على عدد السكان 105 ملايين نسمة سيكون نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب أى أننا نقترب من حد الفقر المائي المدقع الذي يقدر بـ 500 متر مكعب أو أقل.
وأشار إلى أننا لا نكتفي بهذه الكمية من المياه، لكننا نعيد استخدام حوالي 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات صرف زراعي وصرف صحي وصرف صناعي معالج، ما يرفع نصيب الفرد الى 800 متر مكعب، وحقيقي أن حد الفقر المائي هو 1000 متر مكعب ونحن تحت خط الفقر لكننا بعيدون عن الفقر المدقع.
ونوه بأن وزير الري
ربما يخاطب المجتمع الدولي بحديثه بأن مصر لا تحتمل أى نقص في المياه و نصيب الفرد في مصر يناسب الدول النامية، لكن نصيب الفرد الألف يناسب الدول الصناعيه التي تنتج طائرات وسفنا وسيارات وأجهزة كمبيوتر لكننا نستهلك في الصناعة مليارين ونصف مليار متر مكعب فقط والزراعة تستهلك 62.5 مليار .