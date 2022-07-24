وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة براتب يصل لـ 20 ألف جنيهًا

الأحد، 24-07-2022
02:01 م
أعلنت وزارة الشباب والرياضة
ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين
لها، عن وظائف
خالية في القطاع الخاص لجميع المؤهلات وبدون مؤهل لجميع المجالات
والتخصصات.
يصل رواتب بعض وظائف وزارة الشباب والرياضة
إلى 20 ألف جنيه شهريًا، وذلك
عن طريق ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة دون انتظار الرد أو الموافقة وفقا
للمواعيد المحددة.
تفاصيل وظائف
الشباب والرياضة
وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة وزارة الشباب والرياضة
على موقع
التواصل الإجتماعي الفيس بوك، فإن مجموعة الوظائف
الخالية، التي تم الإعلان عنها
تأتي ضمن مبادرة توظيف مصر التي تشرف عليها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب
الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوف.
وطرحت وزارة الشباب والرياضة
، كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف
وكيفية
التقديم عبر لينك موقع توظيف مصر، التابع لها، والذي يشمل جميع الوظائف
التي يتم
الإعلان عنها.
كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة
عن وظائف
حكومية خالية، حيث أعلنت عن
حاجتها لشغل وظائف
خالية شملت وظائف
خالية في مديريات الشباب والرياضة في 5
محافظات.
تحتاج وزارة الشباب والرياضة
لشغل 5 وظائف
خالية قيادية في مديريات الشباب
والرياضة، في محافظات أبرزها القاهرة والدقهلية.
الوظائف
المطلوبة قيادية أي على قمة وظائف
مديريات الشباب والرياضة الطالبة
للوظيفة في 5 محافظات، ومن مهام المتقدم لشغل الوظيفة هي مهمة الاشراف والمتابعة
بالتعاون مع الهيئات والوزارات المختلفة.
وظائف وزارة الشباب والرياضة
الخالية تعتمد على عدة مهارات بجانب المهام
المطلوبة ، حيث لابد أن يكون المتقدم على الوظيفة بخصية قيادية قادر على القيادة
وتوجيه العاملين معه، فضلا عن أن وظائف وزارة الشباب والرياضة
تحتاج معرفة لغة
أجنبية بجانب اللغة العربية الأم، والقدرة على التعامل مع الحاسب الألى واجتياز
الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.
وتشمل الوظائف
الخالية بوزارة الشباب والرياضة
والتي يبحث عنها الكثير شروط
عدة منها سنوات خبرة تصل إلى 17 عاما والتي تتفق مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها
وفي مجالها.
بعد الإعلان عن وظائف
حكومية خالية في وزارة الشباب والرياضة
تضمنت،
المستندات المطلوبة لـ وظائف
الشباب والرياضة بالمحافظات ما يلي :
1- بيان حالة
وظيفية حديث معتمد ومختوم وموضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية ( للعاملين
داخل الجهاز الإداري للدولة ).
2- صور من تقارير
الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة ( 2020/ 2021/2022 ) معتمدة ومختومة ( للعاملين
داخل الجهاز الإداري للدولة ).
4- تقديم إفادة
قانونية بعدم الإحالة لأي من المحاكم التأديبية أو الجنائية أو الإيقاف عن العمل
معتمدة ومختومة من الشئون القانونية ( للعاملين داخل الجهاز الادارى للدولة ).
5- مستندات
الخبرة النوعية والزمنية والوظائف
الإشرافية التي شغلها المتقــدم والدورات
التدريبية مدتها ونوعها ومكانها وبيان بالعلاوات التشجيعية معتمد ومختوم (
للعاملين داخل الجهاز الادارى للدولة ) .
6- بيان بأبرز
الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك .
7- تقديم
اقتراحات تطوير العمل بالوظيفة المطلوب شغلها طبقا لقرار وزيرة التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 بشأن نموذج مقترح التطوير.
8- تقديم خطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت.
9- تقديم (10 ) صور شخصية حديثة مقاس 4× 6 ، وة صورة
بطاقة الرقم القومي سارية .
10- تقديم الأوراق
من ( 7 ) نسخ (أصل + 6 صورة طبق الأصل).
وظائف وزارة الشباب والرياضة
اخر ميعاد للتقديم في وظائف
الشباب والرياضة
تم الإعلان عن الوظائف
الحكومية الخالية بوزارة الشباب والرياضة
في 4 يوليو
الماضي على أن يتم غلق باب التقديم في وظائف وزارة الشباب والرياضة
يوم 4 أغسطس
المقبل.
كيفية التقدم لوظائف
الشباب والرياضة
يتم التقدم لشغل وظائف
خالية وزارة الشباب والرياضة
من خلال عمل طلب موجه
إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف
القيادية والإدارة.
وعلى الراغب في الوظيفة الذهاب إلى وزارة الشباب والرياضة
أمام نادى
الزمالك في منطقة المهندسين في الجيزة، على أن يتم قبول طلبات الوظائف
الخالية في
من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا في الدور 14.