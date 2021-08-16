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وزارة التربية والتعليم تعلن موعد بدء الدراسة في جميع المدارس

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طارق شوقي
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الإثنين، 16-08-2021 11:02 ص

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون  موعد بداية الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات يوم 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة.
كما قررت وزارة التربية والتعليم ، أن يكون موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية في العام الدراسي  2021 / 2022  يوم 12 سبتمبر 2021
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملزمة بـ اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية ، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا او من خلال منصات التعليم الرقمية او نظام التعلم عن بعد "اونلاين"
وقال وزير التربية والتعليم ، لقد تم تحديد موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية المذكور ، حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية وتنظيم العمل بكافة المدارس الخاضعة لاشرافها وتحقيقا للانضباط الواجب في هذا الشأن
وقالت وزارة التربية والتعليم : ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بموعد وضوابط بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية.
 

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