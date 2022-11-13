«وجعت قلبي يا حبيبي».. وفاة أب بعد 20 يومًا من رحيل نجله

الأحد، 13-11-2022
02:52 م
توفي أب شاب بعد 20 يوماً من وفاة ابنه في حادث
تصادم، متأثرا بإصابته التي
ظل يعاني منها منذ ذلك الحادث
الذي أفجع قلوب أهالي قرية بمحافظة سوهاج
.
وكان الشاب هشام عجوبة أصيب في حادث
تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، كما
أصيبت زوجته وابنه الأصغر بينما لقي نجله الأكبر "معتز" ذو الخمس سنوات
مصرعه في الحادث
.
إلا أن فاجعة الأسرة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد زادت الفاجعة بوفاة الأب
متأثرا بإصابته في الحادث
ليلحق بنجله بعد 20 يومًا قضاها داخل المستشفى.
وكان الأب الثلاثيني رثى ابنه عقب معرفته بوفاته من خلال منشور على وسائل
التواصل الاجتماعي ضم صورة ابنه. وقال فيه: "وجعت قلبي عليك.. يا حبيبي ربنا
يرحمك ويجعل مثواك الجنة".
وخضع الأب المكلوم إلى العلاج لأكثر من 20 يوما؛ ولكن كانت حالته النفسية
تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب وفاة ابنه الأكبر، وسوء حالة زوجته ونجله الأصغر،
لتنتهي رحلته تاركا زوجته ونجله داخل مستشفى سوهاج
الجامعي يخضعان للعلاج.