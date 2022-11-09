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مشهد صادم.. قطار يدهس أتوبيسًا يحمل 25 طالبًا وطالبة من جامعة بدر

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الحادث
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الأربعاء، 09-11-2022 11:20 ص


وقع اليوم الأربعاء، حادث تصادم قطار بحافلة سياحية على متنها عدد من الطلاب، وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية، في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية.
وجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لمحاولة انقاذ وإسعاف المصابين، فيما انتقلت الاجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار بـ حافلة سياحية على متنها عدد من طلاب وطالبات جامعة بدر، وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق.
وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام بين مقدمة جرار قطار، يحمل الرقم 3197 بـ حافلة سياحية على متنها 25 طالبا وطالبة من طلاب جامعة بدر، وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


 

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