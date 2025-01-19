الإثنين 20 يناير 2025
توقيت مصر 06:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تقرير دولي عن مصر.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

تهز تونس.. ماذا فعل مدير مستشفى مع ممرضة؟

عروس مصر الجديدة تطلب الطلاق بعد 7 أيام زواج وتكشف الصدمة

شاهد.. نادية الجندي تصدم الجميع بإطلالة جريئة.. والجمهور: غطي بطنك

أحمد الشرع يفاجئ روسيا وإيران بقرار جديد

"أنا بقيت بجحة وعيني أد كده".. نص التحقيقات في إحالة منى فاروق إلى المحاكمة

بسبب ما فعله في مسجد.. إندونيسيا ترحل سائحًا سعوديًا من أراضيها

الكويت تعـ.ـدم 8 أشخاص دفعة واحدة

العريس المتزوج من 3 في ليلة واحدة يكشف مفاجأة جديدة.. إليكم الحقيقة

حماس تعلن أسماء 3 أسيرات إسرائيليات تنوي الإفراج عنهن اليوم

والد الطالبة المعتدى عليها بمدرسة التجمع يكشف مفاجآت صادمة

ك
ا
الأحد، 19-01-2025 10:46 ص

 

كشف والدة طفلة مدرسة دولية بالتجمع الخامس، تفاصيل تعرض ابنته للضرب بواسطة، طالبتين فى نفس المدرسة.

وأكد والد الطفلة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” تقديم الإعلامى  تامر أمين، أنه ابنته تعرضت لضرب مبرح داخل المدرسة، معقبا:" اللى حصل صدمة إجتماعية".

وتابع والد الفتاة:" ربنا ياخد بأيد بنتى  وتتعافى وأشوفها كويسة، مناخيرها تعرضت لكسر مضاعف، واللى حصل في بنتى نفسيا أكبر من أى أصابة تعرضت لها".

وانتقد والد الطفلة، المدرسة بسبب عدم توفير الحماية لابنته، كما أن المدرسة لم تتدخل وتطلب الإسعاف، معقبا:" أنا اللى روحت خدت بنتى للمستشفى وحتى مشرفة المدرسة كانت وافقة تتفرج".

وأكد والد الطفلة، أنه اتهم المدرسة بالإهمال فى حق ابنته،معقبا:" لما روحت المدرسة محدش حتى قابلنى".

وقال شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم، إن واقعة التعدي على طالبة من قبل اثنين من الطلاب في مدرسة دولية بالتجمع الخامس واقعة مؤسفة للغاية.

وأضاف شادي زلطة،أن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، يتابع الموضوع بنفسه، لأن مثل تلك الوقائع تتحرك فيها الوزارة بشكل عاجل، سواء كانت المدرسة خاصة أو حكومية.

وأكد شادي زلطة، أن الوزارة شكلت لجنة، ستتحرك غدًا إلى المدرسة التي حدثت فيها الواقعة، وستحقق فيها؛ لكشف الملابسات.

 

وأوضح متحدث التربية والتعليم، أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين، حتى إذا كانت المدرسة نفسها.

إقرأ ايضا

medium_2025-01-12-32e1c72ad8

عروس مصر الجديدة تطلب الطلاق بعد 7 أيام زواج وتكشف الصدمة

كك

شاهد.. نادية الجندي تصدم الجميع بإطلالة جريئة.. والجمهور: غطي بطنك

خ

"أنا بقيت بجحة وعيني أد كده".. نص التحقيقات في إحالة منى فاروق إلى المحاكمة