هل يصيب بالبهاق؟.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن بعد السمك؟





أكد الخبراء عدم وجود دليل علمي على أن تناول اللبن بعد السمك ضار بالصحة ويؤدي إلى الإصابة بمرض البهاق أو أمراض جلدية.

وبحسب العربية، قال الخبراء إنه لم يثبت علميًا أن هناك حاجة لتجنب تناول الحليب والأسماك معًا، بل إن اللبن الرائب يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من أطباق السمك.

وأوضحوا أن أكثر النظم الغذائية صحة في جميع أنحاء العالم، هي حمية البحر الأبيض المتوسط، تشمل مزيجًا من الأسماك واللبن والحليب.

وبالتالي نفى الخبراء فكرة مفادها أن شرب الحليب بعد تناول السمك، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض البهاق أو يسبب أمراض جلدية، أو يؤدي إلى الغازات والانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.