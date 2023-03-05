الأحد 05 مارس 2023
توقيت مصر 20:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد توقعات بقفزة جديدة.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك

وزير المالية: علاوة دورية وحافز إضافي للموظفين بعد أيام.. اعرف التفاصيل

إخلاء سبيل المتهم باغتصاب صديقة ابنته أمامها.. والتحقيقات: ما زالت عذراء

حالة رعب.. العثور على 6 جثث داخل شقة في أكتوبر

هل يصيب بالبهاق؟.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن بعد السمك؟

قرار جديد بشأن "أنوش" صاحبة الفيديوهات المخلة

في غيبوبة وتوقف قلبه.. آخر تطورات حالة ضحية كلب الإعلامية أميرة شنب

معالجة نفسية: مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي.. اللي مش عايزة تقعد في بيت أهلها

شمس تفضح سعد الصغير بصور معها صادمة: "لما كان سعدية"

شاهد لحظة القبض على دبلوماسيين سعوديين في إحدى السفارات متلبسين

ADS
 

هل يصيب بالبهاق؟.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن بعد السمك؟

sous
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 05-03-2023 12:15 م

 

 

أكد الخبراء عدم وجود دليل علمي على أن تناول اللبن بعد السمك ضار بالصحة ويؤدي إلى الإصابة بمرض البهاق أو أمراض جلدية.

 

وبحسب العربية، قال الخبراء إنه لم يثبت علميًا أن هناك حاجة لتجنب تناول الحليب والأسماك معًا، بل إن اللبن الرائب يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من أطباق السمك.

 

وأوضحوا أن أكثر النظم الغذائية صحة في جميع أنحاء العالم، هي حمية البحر الأبيض المتوسط، تشمل مزيجًا من الأسماك واللبن والحليب.

 

وبالتالي نفى الخبراء فكرة مفادها أن شرب الحليب بعد تناول السمك، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض البهاق أو يسبب أمراض جلدية، أو يؤدي إلى الغازات والانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

 

إقرأ ايضا

2022_10_13_1_52_8_132

وزير المالية: علاوة دورية وحافز إضافي للموظفين بعد أيام.. اعرف التفاصيل

16353581908885006

إخلاء سبيل المتهم باغتصاب صديقة ابنته أمامها.. والتحقيقات: ما زالت عذراء

20230305105826210

حالة رعب.. العثور على 6 جثث داخل شقة في أكتوبر