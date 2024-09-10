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هل طلبت زوجة عصام صاصا خلوة شرعية معه في السجن؟.. فيديو توضح ما حدث

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الثلاثاء، 10-09-2024 01:10 ص

 

 

 

كشفت جهاد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، حقيقة طلبها حلوة شرعية مع زوجها في السجن .

وقالت زوجة عصام صاصا “مش عارفة ابدأ الموضوع منين، بينزل عليا أخبار كذب كتير ومكنتش حابة أطلع أتكلم غير لما أطمن على عصام لحد ما نزل خبر إني طلبت خلوة شرعية به، وده كدب، والحقيقة أننا بقالنا فترة ماشفناهوش وطلبت تصريح زيارة أنا ومامته علشان نشوفه، فليه التحريف والكذب؟”.

وأضافت زوجة عصام صاصا: “دخلنا في أعراض ومكنتش حابة أتشغل في حاجة زي دي دلوقتي وتركيزي مع مشكلة جوزي، والموضوع دخل في سياق تاني خالص، والكومنتات وحشة، وليه التشهير بسمعة وأعراض الناس؟”.

وتابعت زوجة عصام صاصا “أنا أخدت إجراء قانوني ضد كل من حرف تصريحات، وضد كل أكونت شهر بيا وبسمعتي، والنقطة التانية اللي عاوزة أتكلم فيها هي كونك تكره شخص ميسمحش لك تغلط فيه وتسوأ سمعته”.

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