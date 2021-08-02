هل تتذكرون الطفل الذي ركل ساق صدام حسين.. تفاصيل جديدة

الإثنين، 02-08-2021
03:57 م
تطرقت صحيفة “ميرور
” البريطانية، لكشف جانب
من اجتماع صدام حسين
بمجموعة من الرهائن الغربيين الذين “احتجزوا كدروع بشرية” في
ذلك الوقت.
وبحسب “روسيا اليوم”، روت الصحيفة البريطانية، في تقرير عن الرهائن
البريطانيين في العراق بمناسبة ذكرى غزو الكويت، قصة طفل
بريطاني يدعى ستيوارت
لوكوود، يبلغ من العمر خمس سنوات، وكان والده يعمل في صناعة النفط في البلاد، وكان
استدعي إلى جانب صدام وربت الأخير على رأسه.
ونقل عن ستيوارت في وقت لاحق قوله: “من خلال مترجمه بدأ يطرح علي أسئلة
مثل، (هل تناولت الحليب مع وجبة الإفطار؟) “ثم حاول أن يجلسني في حجره”.
وفي هذه المناسبة قيل إن طفل
ا صغيرا آخر من الرهائن الغربيين الذين
استقبلهم الرئيس العراقي الراحل “ركل ساق صدام “، ما جعل الأخير يتساءل عن والديه،
إلا أنه “لم يجب أحد”، وفق هذه الرواية.