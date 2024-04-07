هالة صدقي: أهلي رفضوا زواجي من مسلم رغم حبي له.. وجد صديقتي وقع في غرامي
هالة صدقي
الأحد، 07-04-202401:04 م
كشفت الفنانة هالة صدقي عن علاقة عاطفية لم تُكتب لها الاستمرار بسبب الاختلاف الديني، مشيرة إلى أنها عاشت هذه القصة في سن مبكرة.
خلال ظهورها في برنامج "بودكاست بيج تايم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر "إم بي سي 1"، قالت صدقي: "كنت في قصة حب رائعة مع شخص كنا معًا في نفس النادي، كانت هناك مشاعر حقيقية وكانت قصة جميلة. كنت صغيرة، وعندما تقدم لخطبتي، لم يكتمل زواجنا بسبب اختلاف ديننا، لكني فعلاً أحببته".
واسترسلت في حديثها: "كان يأتي بسيارته ويتوقف تحت المنزل، بينما كنت أجلس في الشرفة أذاكر، وكان يلوح لي بيده وأنا أراه، وينتظر حتى أطفئ الأنوار".
وروت هالة صدقي قصة أخرى، فقالت: "أثناء جلوسي للدراسة في الشرفة، كنت أتلقى بين الحين والآخر رسالة حب من مجهول".
وكشفت صدقي عن صاحب هذه الرسالة، فقالت: "اكتشفت أن المرسل هو جد صديقتي، رجل كبير، وعندما سألت عنه، علمت أنه أصيب بنزلة برد بسبب استيقاظه في الساعة 4 صباحًا ليجلس في الشرفة".