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هاكر يخترق صفحة النيابة الإدارية وينشر صورًا فاضحة

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هاكر يخترق صفحة النيابة الإدارية وينشر صورًا فاضحة

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النيابة
Native
الثلاثاء، 12-10-2021 01:31 ص

علقت النيابة الإدارية على اختراق صفحتها الرسمية على انستجرام ونشر صور فاضحة لا تخص النيابة الإدارية.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيان لها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واستعادة الحساب الرسمي وملاحقة مرتكبي تلك الجريمة التي تقع تحت طائلة قانون الجريمة الإلكترونية.
وتفحص الأجهزة ألأمنية المختصة ملابسات تعرض الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التوصل الاجتماعي انستجرام، للاختراق.
حيث تعرضت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التوصل الاجتماعي انستجرام، للاختراق ونشر هاكر صورًا فاضحة وغير أخلاقية، ومسيئة عبر الصفحة.
وتجري الجهات المعنية عمليات تقنية لاسترداد الصفحة والكشف المتورط في اختراف الصفحة الرسمية وتوجيه الإساءة المتعمدة لهيئة قضائية، وكشف أسباب وملابسات الواقعة.

 

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