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نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنان محمد عبدالحليم

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الفنان الراحل
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الأحد، 12-12-2021 12:36 ص

أعلن  الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».
وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».
يذكر أن محمد عبد الحليم، تميز في أداء اﻷدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والافلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما أختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977.
من أهمن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".
 

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