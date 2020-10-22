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نجل محمود ياسين يفجر مفاجأة بخصوص عادل إمام ونجلاء فتحي

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
 
الخميس، 22-10-2020 06:02 م المصريون
خرج الفنان عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين عن صمته طيلة الأيام الماضية حول ما أثير بعد وفاة من شائعات وأقاويل كثيرة.
وحول شائعة طردهم للفنانة نجلاء فتحي أثناء تأديتها لواجب العزاء قال عمرو على صفحته الرسمية على الفيس بوك "اشاعة سخيفة على السوشيال ميديا يتبناها بعض اصحاب قنوات اليوتيوب اللي بتحب تعمل ترندات و تألف كلام  فاضي، مفاد الاشاعة ان انا و امي و اختي رفضنا ان الفنانه الكبيرة الغالية علينا جميعا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه، طبعا  انا مذهول  من التأليف و التلفيق و القدرة الرهيبة على الكذب و اختلاق القصص الوهمية  شيء في منتهى  السخافة " 
وتابع : "اولا  الفنانه نجلاء فتحي  مبتعده  عن الظهور في المناسبات العامة من فترة، ثانية هي مقربة من الاسرة و بينا و بينها صلة  نسب، فا ايه السذاجه و العبط  ده ؟!  و المشكلة ان الناس بتصدق، الكلام ده غير حقيقي و السيدة نجلاء فتحي قامت بواجب العزاء تليفونيا  و لها منا كل التقدير و الحب و الاحترام".
 أما بخصوص الفنان عادل إمام قال عمرو " احب اضيف كمان ان في  اشاعه برضه  ن في مشكلة حصلت مع الفنان عادل امام لما وصل العزاء  ده برضه محصلش الفنان عادل امام لم يحضر العزاء و حضر نجله المحترم رامي امام".
وعن الخلاف الذي حدث بين شقيقته رانيا وابنه الفنانة رجاء الجداوي، رد قائلا: "ايضا حكاية ان شقيقتي رانيا  اتخانقت مع اميرة مختار ابنة الراحلة  العزيزه رجاء الجداوي، ده برضه محصلش نهائي و كان حوار بينهم عادي جدا"
واختتم حديثه قائلا:" اتقوا الله في الكلام اللي بتقولوه  للناس يا بتوع الترندات البايخة".
 

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