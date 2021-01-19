الثلاثاء 19 يناير 2021
توقيت مصر 10:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف علي أول حفيد للملك عبد العزيز والذي تولي تربيته بنفسه

بعد المصالحة.. السعودية تعلن عن قرار جديد مع قطر

ملك عربي يعلن زيارة إسرائيل إذا نفذت له هذا الشرط

ترامب يوقع قرار أمني أخير ضد الصين

«واس»: السجن لعدد من منسوبي الداخلية في السعودية

بشري سارة من "بايدن " للعالم.. قوانين سهلة للحصول علي الجنسية الأمريكية

قطر تكشف مصير علاقتها مع إيران بعد المصالحة الخليجية

فيروس شديد العدوى يضرب العراق

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يفاجئ محيي إسماعيل بمالم يتوقعه

ADS
 

نجل شقيق فنان شهير: هذا أغرب ما رأيناه حين فتحنا قبره

فنان
نجل شقيق فنان شهير: هذا أغرب ما رأيناه حين فتحنا قبره
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:04 ص المصريون
كشف محمد شبانة - نجل شقيق المطرب الراحل عبد الحليم حافظ - تفاصيل مثيرة تخص جثمان عمه.

وقال في تصريحات صحفية: ذهبنا لدار الإفتاء لبحث إمكانية نقل جثمان والدي وعمي بسبب المياه الجوفية وعندما ذهبنا وجدنا المياه لم تصل لهما بسبب الصخور لكن فضلنا نقلهما.

وأضاف: نزل بعض الشيوخ للقبر وفوجئت بهم يطلبون مني الحضور لرؤية الوضع على الطبيعة ، فوجئت بأن جثة عمي عبد الحليم حافظ لم تتحلل وشعره الأسود وخدوده كما هما .

واستدرك: عندما سألت أخبروني أن هذا ربما بسبب بعض أعمال الخير التي كان يقوم بها في حياته .
 

إقرأ ايضا

1046900824_0_69_3072_1731_1000x541_80_0_0_e0b495a76f87e72eeda6b588f3c7d640

ملك عربي يعلن زيارة إسرائيل إذا نفذت له هذا الشرط

download

قطر تكشف مصير علاقتها مع إيران بعد المصالحة الخليجية

جثة

مها الحجيري تتصدر تويتر في السعودية بعد وفاتها المأساوية

أخبار متعلقة

فنانة

فنانة شهيرة: فيه مخرجين بيطلبوا من الفنانات "حاجات غلط" مقابل الحصول على دور

فنانة

فنانة شهيرة: بكيت أمام عمرو دياب في المشهد الشهير بسبب سر صادم أخبرني به المخرج

.

فنانة شهيرة ترتدي الحجاب بشكل مفاجيء وتظهر به للجمهور: صباح الفرح

فريق الأهلي

حازم إمام: لاعب الأهلي تسبب في اعتزال 7 باكات قبلي .. وكنت قلقا من مواجهته

دييجو-مارادونا

طبيبه الخاص: مارادونا قتل نفسه ولم يمت بشكل طبيعي .. وهذا سبب انتحاره

موسيماني

موسيماني يوجه رسالة غريبة لجماهير جنوب أفريقيا تتضمن اسم " أبو تريكة " .. فما هي؟