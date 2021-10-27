نجاة ركاب طائرة مصر للطيران من الموت أثناء هبوطها في السعودية(صور)

الأربعاء، 27-10-2021
11:44 ص
نجا أكثر من 100 راكبًا بطائرة
مصر
للطيران من الموت، على إثر تعرض االطائرة
لحادث أثناء هبوطها في مطار المدينة
المنورة.
وكشفت شركة مصر للطيران
أن رحلة الشركة المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى
مطار المدينة المنورة
، تعرضت لحادث أثناء هبوطها في المدينة.
وتابعت: الطائرة
تعرضت لتسرب هواء إطاري الطائرة
الأماميين وتم التعامل مع
الموقف، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.
واختتمت مصر للطيران
: الرحلة كان علي متنها 109 راكبًا، وتم التعامل مع
الموقف والاتصال بغرفه العمليات الرئيسيه بالقاهرة، وعلي الفور تم توفير طائرة
بديلة لعودة الركاب والطاقم.