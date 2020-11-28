ميدو يصدم جمهور الأهلي بشأن شيكابالا

السبت، 28-11-2020
08:29 م
انتقد نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو
، هجوم بعض جماهير الأهلي على قائد الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا
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وكان فيدو قد انتشر لبعض مشجعي الأهلي يجملون كلبًا "أسود" ويهتفون شيكابالا
عقب فوز المارد الأحمر ببطولة إفريقيا على الزمالك يوم أمس.
ورد شيكابالا
بنشر صورته وهو يرفع حذاءه في وجه جمهور الأهلي
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وكتب "ميدو
" أنه يدعم شيكابالا
قائلا عبر "تويتر": "بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش اي تحرك من اي مسؤول وبعض الصحفيين طالعين بيدينوا #شيكابالا
حرام وعيب لا دين ولا تربيه بيقولوا كده ..للاسف مفيش حاجه نقدر نعملها الا ان احنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب!!".