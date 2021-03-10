ميدو: اشترطت إقالة مدرب برشلونة من منصبه من أجل العودة لـ أياكس

الأربعاء، 10-03-2021
08:42 ص
أحمد عادل شعبان
أكد أحمد حسام ميدو
- مقدم برنامج أوضة اللبس - أن علاقته بـ رونالد كومان
- المدير الفني الحالي لبرشلونة
- ومدربه السابق في أياكس كانت سيئة.
وقال ميدو
: كومان
كان يعاملني بتعالي شديد بسبب بعض نصائح كرول الذي كان يعمل مساعدا له ونحن نعرف تجربته مع اللاعبين المصريين.
وتابع: كنت هداف أياكس ومع ذلك لم نكن نتحدث أنا وكومان
تحت أي ظرف.
واستدرك: عندما انتقلت إلى سيلتا فيجو وتألقت طلبوا مني عودتي إلى أياكس فقلت موافق بشرط إقالة كومان
.. فقال لي الشخص الذي يتفاوض معي "هل أنت مجنون؟".