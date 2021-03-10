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ميدو: اشترطت إقالة مدرب برشلونة من منصبه من أجل العودة لـ أياكس

ميدو
ميدو: اشترطت إقالة مدرب برشلونة من منصبه من أجل العودة لـ أياكس
 
الأربعاء، 10-03-2021 08:42 ص أحمد عادل شعبان
أكد أحمد حسام ميدو - مقدم برنامج أوضة اللبس - أن علاقته بـ رونالد كومان - المدير الفني الحالي لبرشلونة - ومدربه السابق في أياكس كانت سيئة.

وقال ميدو: كومان كان يعاملني بتعالي شديد بسبب بعض نصائح كرول الذي كان يعمل مساعدا له ونحن نعرف تجربته مع اللاعبين المصريين.

وتابع: كنت هداف أياكس ومع ذلك لم نكن نتحدث أنا وكومان تحت أي ظرف.

واستدرك: عندما انتقلت إلى سيلتا فيجو وتألقت طلبوا مني عودتي إلى أياكس فقلت موافق بشرط إقالة كومان .. فقال لي الشخص الذي يتفاوض معي "هل أنت مجنون؟".
 

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