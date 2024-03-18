مواطن يقتل نفسه برصاصة في رأسه في نهار رمضان.. والكشف عن السبب

الإثنين، 18-03-2024
11:28 ص
أقدم مواطن على الانتحار بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان بسبب كثرة الديون عليه في محافظة الجيزة.
وبحسب موقع "القاهرة 24"، تبين من التحريات أن المتوفى عامل، ويمر بأزمة مالية، اقترض على إثرها أموالا من عدة أشخاص، حتى وجد نفسه غارقا في الديون، مما دفعه إلى التخلص من حياته.
وبسؤال أهلية المتوفي والجيران شهود العيان عن الحادث، أفادوا بأن المتوفى دخل إلى غرفة نومة في أحد العقارات بمنطقة فيصل
دائرة قسم بولاق الدكرور، وأحضر سلاحا ناريا، وأطلق النيران صوب رأسه، وسقط جثة هامدة. وتم نقل الجثة إلى ثلاثة الموتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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شاهد.. سعد الصغير يرد على اتهامات بوسي: كانت متزوجة 5 رجالة منهم شقيقي عرفي
ردّ المطرب الشعبي سعد الصغير، على اتهام المطربة الشعبية بوسي له بأنه استولى على شقة وذهب هبة وإرث أرملة شقيقه الراحل.
وقال الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "بعد 19 سنة من وفاة أخي جاءت لتطالبني بالورث، مراحتلهوش التربة ولا جات غُسله ولا جات أي حاجة".
وتابع المطرب الشعبي: «كانت بعيدة تماما عن أخي محمد وفجأت سمعت إنه مات وجات لي، ولحد دلوقتي متعرفش التربة بتاعته».
وواصل: "جالها حبس، بس أنا مش هينفع أحبسها، وقالت لي كنت متزوجة من شقيقك عرفيا بعد إذنك أنا مش لاقية شقة، بس ازاي ادي ورث لواحدة كانت متجوزة 5 رجالة واتطلقت".
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