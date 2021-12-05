منع نجل الفنان أحمد السقا من دخول أمريكا

الأحد، 05-12-2021
10:04 ص
يواجه الفنان الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا
، أزمة جديدة في
دخول الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال دراسته في جامعة "The New School" في مدينة
نيويورك الأميركية، بسبب حصول مشاكل في التأشيرة مجهولة الأسباب، ما أدى إلى تعطيل
مسيرته التعليمية.
وكشف ياسين السقا في منشوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنه بدأ دراسة
الفنون الدرامية في الجامعة بعد قبوله بها في 2019.
وأضاف:"أنهيت الفصل الدراسي الأول دون التسبب في أي مشاكل، وبحلول
إجازات رأس العام والكريسماس عدت إلى مصر لقضاء الوقت برفقة عائلتي، في 19 يناير
2020 كنت على استعداد للعودة إلى نيويورك وكنت حريصًا للغاية على مواصلة دراستي،
ولكن تم إيقافي من قبل سيدة في المطار قبل صعود الطائرة، وتحققت من تأشيرتي وقالت
لي إن لدي مشكلة يجب حلها في السفارة أولا".
وأضاف عبر حسابه الخاص: "في اليوم التالي توجهت إلى السفارة الأميركية
في القاهرة، وأجريت مقابلة مع 3 رجال أميركيين وكنت صادق بشأن جميع الأسئلة التي
طرحوها علي، ودون أن أعرف المشكلة تحديدا قاموا بإلغاء تأشيرتي، قالوا لي أن أعيد
تقديم الطلب وأخذ إجازة وهو ما فعلته، وبسبب كورونا اضطررت إلى العمل عبر
الإنترنت، لذلك قررت أن أقضي سنة فاصلة، ما زلت لا أعرف ما هي المشكلة".