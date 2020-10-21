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مليار ين منحة من اليابان لـ مصر لمواجهة " كورونا "

وزيرة التعاون الدولي و سفير اليابان
وزيرة التعاون الدولي و سفير اليابان
 
الأربعاء، 21-10-2020 12:30 م متابعات- أمينة عبد العال
وقعت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع سفير اليابان في القاهرة ،ماساكي نوكي، علي منحة يابانية بقيمة مليار ين ياباني أي ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الصحة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .
 و أشارت الوزارة في بيانها الذي نشرته علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك إلي أن المنحة سيتم استخدامها  في التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلي أنه بتوقيع منحة اليوم فإن إجمالي المنح ضمن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان ترتفع إلى 54.5 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم .
من ناحيته علق السفير الياباني بالقاهرة قائلا "أود أن أعرب عن عميق احترامي لشعب وحكومة مصر على الجهود الدءوبة لمواجهة التحديات في ظل فيروس كورونا، لاسيما العاملين والأطباء بقطاع الصحة، ويشرفني أن أعلن عن تضامن حكومة وشعب اليابان عبر تقديم منحة بقيمة 9.5 مليون دولار لشراء معدات طبية وآمل أن تسهم هذه المنحة في تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مصر للتعامل مع جائحة كوفيد 19 ".
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان تبلغ قيمتها نحو 2.48 مليار دولار في 13 مشروع، بواقع 1.12 مليار دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 552 مليون دولار بقطاع النقل والملاحة و450 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار، و 137 مليون دولار بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و168 مليون دولار في قطاع التعليم والتعليم الفني، و57 مليون دولار لقطاع الري .

https://www.facebook.com/MOICEgypt/posts/3248169665230279
 

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