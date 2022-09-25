مفاجاة في التحقيقات مع قائد السيارة المتهور على طريق القاهرة السويس

الأحد، 25-09-2022
11:35 ص
قاضي المعارضات، تجديد حبس السائق
المتهور على طريق السويس 15 يومًا على ذمة التحقيقات
.
ووُجهت للسائق اتهامات تعريض حياة الآخرين للخطر على الطريق، وإحداث تلفيات
في إحدى السيارات وحيازة مواد مخدرة وكحولية.
وخلال التحقيقات
أنكر المتهم ارتكابه تلك الوقائع، وقال إنَّه كان يقود
سيارة
ه بطريقة متهورة على الطريق، لكنه لم يوضح سببا لذلك قائلًا "أيوة، كنت
سايق بسرعة"، مضيفا أن ما فعله بسيارة
ه على طريق السويس العام كانت محاولة
منه لمنع ضبطه.
وعقب الانتهاء من التحقيقات
مع المتهم تمّ عرضه على قاضي المعارضات وقرر
تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات
.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات
، إنَّ النيابة العامة انتهت من التحقيق مع
المتهم واستمعت لأقوال الشهود ومن المقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية خلال
ساعات.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بحبس المتهم 4 أيام على
ذمة التحقيق، بعدما تسبب برعونتِه وعدم اتباعه للقوانين واللوائح في حادث بطريق
السويس العام، وأمر بعرضه على الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.