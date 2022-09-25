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مفاجاة في التحقيقات مع قائد السيارة المتهور على طريق القاهرة السويس

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الحادث
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الأحد، 25-09-2022 11:35 ص

 قاضي المعارضات، تجديد حبس السائق المتهور على طريق السويس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووُجهت للسائق اتهامات تعريض حياة الآخرين للخطر على الطريق، وإحداث تلفيات في إحدى السيارات وحيازة مواد مخدرة وكحولية.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم ارتكابه تلك الوقائع، وقال إنَّه كان يقود سيارةه بطريقة متهورة على الطريق، لكنه لم يوضح سببا لذلك قائلًا "أيوة، كنت سايق بسرعة"، مضيفا أن ما فعله بسيارةه على طريق السويس العام كانت محاولة منه لمنع ضبطه.

وعقب الانتهاء من التحقيقات مع المتهم تمّ عرضه على قاضي المعارضات وقرر تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إنَّ النيابة العامة انتهت من التحقيق مع المتهم واستمعت لأقوال الشهود ومن المقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية خلال ساعات.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تسبب برعونتِه وعدم اتباعه للقوانين واللوائح في حادث بطريق السويس العام، وأمر بعرضه على الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
 

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