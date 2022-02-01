الأربعاء 02 فبراير 2022
توقيت مصر 01:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صحيفة إفريقية: مسحة محمد صلاح «إيجابية» ومصدر يوضح

مفاجأة في التحقيقات.. الكشف عن دور الوزيرة ونجلها في «رشوة الصحة»

شوبير يُحذر الحضري من الدفع بهذا الحارس في مباراة الكاميرون

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن مصري بالسعودية ارتكب هذه الجريمة

ابنة مفيد فوزي تصدم الجميع: الوضع لا يسمح بتدخل جراحي.. ادعوله

رد مُهين من تركي آل الشيخ على محمد صبحي

السعودية تقر تعديلًا على العلم والنشيد الوطني (التفاصيل الكاملة)

شبانة: «الأهلي أغلق ملف تجديد عقد موسيماني»

حكم مباراة تونس يخرج عن صمته: قرار إنهاء المباراة مبكرًا أنقذني من الموت

مليشيا الحوثي تزعم استهداف غرفة عمليات في الإمارات ووقوع قتلى

ADS
 

مفاجأة في التحقيقات.. الكشف عن دور الوزيرة ونجلها في «رشوة الصحة»

12125880_p
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 01-02-2022 03:04 م


كشف ضابط الرقابة الإدارية أحمد محمد سمير، وأحد شهود الإثبات بقضية “رشوة الصحة” أن نجل وزيرة الصحة هالة زايد كان يتواصل مع أحمد سلامة (مدير مكتب الوزيرة)، بتعليمات من الوزيرة.
وأضاف الشاهد أنه عن طلبات المتهم الأول من المسؤولين في وزارة الصحة، فإنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر لعمل معاينة للمستشفى، والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدروه.
وأشار الشاهد إلى أن تعليمات الوزيرة كانت تنص على تلبية كل طلبات أسرتها، بصفة عامة، موضحا “كان في تعليمات من الوزيرة إن طلبات ابنها أو منزلها تنفذ دون الرجوع إليها”. وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”
وكان النائب العام حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
 

إقرأ ايضا

ebfeef46-f636-4176-b12e-f496223d5103

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن مصري بالسعودية ارتكب هذه الجريمة

367949_0

ابنة مفيد فوزي تصدم الجميع: الوضع لا يسمح بتدخل جراحي.. ادعوله

Screenshot_2022-01-29-21-16-59-20_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

رد مُهين من تركي آل الشيخ على محمد صبحي

أخبار متعلقة

image

تحقيقات فساد وزارة الصحة تكشف مفاجآت.. ما علاقة طليق وزيرة الصحة؟

image

نجل وزيرة الصحة يخرج عن صمته ويرد على اتهامات الفساد