مفاجأة.. فاكهة محظور حملها أثناء السفر على متن الطائرة





إذا كنت تسافر بالطائرة بشكل متكرر، فمن المحتمل أنك تعرف العناصر التي لا يمكن أخذها معك في مقصورة الطائرة وأمتعتك الخاصة.

يساعدك الوعي على التعبئة بثقة ويمنع الذعر في اللحظة الأخيرة أو المتاعب أو خطر ترك العناصر المحظورة في المطار، أو الأسوأ من ذلك،تفويت رحلتك بسبب التأخير. أحد الأطعمة المثيرة للاهتمام التي قد يعتبرها الناس "غير ضارة" لحملها في أمتعة المقصورة هو جوز الهندالمجفف، ولكن سيتعين عليك ترك الجزء الداخلي لجوز الهند أو جوز الهند المجفف في المطار إذا كنت تحمله في حقيبة اليد الخاصة بك. ولكن لماذا؟

أوضحت شركة الطيران IndiGo على منصة التواصل الاجتماعي X، "جوز الهند المجفف هو جسم شديد الاشتعال؛ وبالتالي، لا يُسمح بحمله في الأمتعة الخاصة على الطائرة".

وأضافوا في التعليقات أن "جوز الهند المجفف غير مسموح به سواء في الأمتعة اليدوية أو الأمتعة المسجلة".

يحتوي جوز الهند المجفف على كمية عالية من الزيت المستخدم لإنتاج زيت جوز الهند، وهو قابل للاشتعال بدرجة كبيرة، يمكن أن يتسبب فينشوب حريق إذا تعرض للحرارة داخل الطائرة.

كيف يتم أخذ جوز الهند على متن الطائرة؟

من الأفضل تجنب حمل جوز الهند على متن الرحلات الجوية تمامًا، و إذا كان لا بد من ذلك، تشرح شركة SpiceJet Airlines على موقعهاالإلكتروني: "لا يُسمح بحمل جوز الهند في الأمتعة المسجلة إلا إذا تم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ولا يُسمح بحمل جوز الهند المجفف أو لبجوز الهند في الأمتعة المسجلة أو في مقصورة الركاب".





جوز الهند والسفر الدولي

وفقًا لصحيفة The Independent، يصنف سجل البضائع الخطرة التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لحم جوز الهند باعتبارهمن المخاطر من الدرجة الرابعة في الشحن.

يُصنف جوز الهند المجفف باعتباره "مادة صلبة قابلة للاشتعال وقابلة للاشتعال تلقائيًا" ويمكن أن "ينبعث منها غازات قابلة للاشتعال عندملامستها للماء".

يمكن اشتعال غبار جوز الهند بشرارة واحدة، كما يمكن أن يؤدي تحلل الدهون في الفاكهة إلى خطر التسخين الذاتي، وفقًا لاتحاد النقلالجوي الدولي. ومع ذلك، يُسمح بالسفر جوًا مع منتجات جوز الهند المعبأة للبيع بالتجزئة.