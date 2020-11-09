الإثنين، 09-11-2020
05:56 م
الطيب حسين
نشرت مكتبة ا
لإسكندرية صورة نا
درة تجمع ا
لرئيس ا
لرا
حل أنور ا
لسا
دا
ت وا
لفا
ئز في ا
نتخا
با
ت ا
لرئا
سة ا
لأمريكية جو با
يدن.
وقا
ل عمرو مصطفى شلبي، مدير متحف "ا
لسا
دا
ت" ا
لتا
بع للمكتبة أن ا
لصورة تا
ريخ 27 ما
رس 1979 بعد أن ألقى ا
لرئيس ا
لرا
حل أنور ا
لسا
دا
ت كلمته في مجلس ا
لشيوخ ا
لأمريكي بمنا
سبة ا
لتوقيع على ا
تفا
قية كا
مب ديفيد بين مصر وإسرا
ئيل.
ويضم أرشيف متحف ا
لسا
دا
ت لقطا
ت فيديو أهدا
ها ا
لتليفزيون ا
لمصري للمكتبة مجموعها
12 سا
عة تضم عددا
من ا
لخطا
با
ت وتقا
رير ا
لمرا
سلين ا
لأجا
نب وفيلم ا
لسا
دا
ت "أكشن بيوجرا
في"، مع ا
ستعرا
ض لكا
فة ا
لوثا
ئق ا
لخا
صة بعملية ا
لسلا
م ا
لمصرية ا
لإسرا
ئيلية وحرب أكتوبر، با
لإضا
فة لمجموعة من ا
لتسجيلا
ت ا
لتي لم تذع من قبل سوا
ء فى مصر أو با
لخا
رج.