الخميس 31 أغسطس 2023
توقيت مصر 18:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة غير متوقعة بشأن سعر الدولار في السوق السوداء وهذا سعره الرسمي في البنوك

" بتعمل علاقة مع ابن شقيق زوجها".. سيدة الشرقية "المتوحشة" تتخلص من زوجها خنقًا

مفاجأة.. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه من علاقة غير شرعية

أسما شريف منير تثير ضجة بمايوه جرئ من الساحل الشمالي

طليق عبلة كامل تعليقًا على مطالبتها محمد صلاح بالبقاء في ليفربول: بعتذر عن الرد

"جهينة" تعلن عن رفع أسعار اللبن.. تعرف على الزيادة الجديدة

عضو بالاتحاد السعودي يكشف موعد وصول محمد صلاح للمملكة للانضمام لاتحاد جدة

أول ظهور للمشجعة السعودية التي أثارت الجدل رفقة خطيبها في المدرجات

بسبب ما فعلته في الساحل.. قرار بمنع مطربة "تيجي نتجوز في السر" من الغناء في مصر

"انتي معفنة".. قرار رسمي بإيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء

مفاجأة.. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه من علاقة غير شرعية

IMG-20230831-WA0022
أحمد الفيشاوي مع أسرته
الخميس، 31-08-2023 01:52 م


فى مفاجأة من العيار الثقيل، اعترف الفنان أحمد الفيشاوي، على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بابنه من سيدة ألمانية.

ونشر الفيشاوي صورا تجمعه بالسيدة الألمانية وابنه تيتوس من داخل منزله، وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: مرحبًا بك في بيتك يا بني تيتوس وأنا أحبك .. العائلة تأتي أولاً.
 
بداية الأزمة
بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي. وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا». 
تعليق هند الحناوي
ونشرت هند الحناوي - والدة لينا أحمد الفيشاوي، صورة عبر انستجرام، ظهرت فيها ابنتها مع الطفل «تيتوس»، وعلقت قائلة: «لينا الفيشاوي مع تيتوس، من يونيو 2019 .. لا يمكنني الانتظار لرؤيتك مرة أخرى في يوليو 2020». 


وكانت قد كشفت الدكتورة هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عن معلومات في قضية النسب الجديدة للفنان.وقالت "هند الحناوي" إن القصة بدأت منذ 9 سنوات، أثناء زيارة ابنتها لينا لأبيها تعرفت على فتاة أجنبية من ألمانيا من المعروف انها زوجته، وتواصلت معها عبر البريد الالكتروني ليكون هناك ود بينهما ولكنها لم ترد خلال هذه الفترة.

 

وأضافت "هند الحناوي" خلال تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية" هذه الفتاة زوجة أحمد الفيشاوي أرسلت لها رسالة عبر انستجرام منذ أيام مطالبة فيها التعرف والتقرب أكثر لكي يتواصل الاخوة مع بعض، ولكنها كانت رافضة ان ابنها تيتوس يظهر في  وسائل الإعلام بنشر اي صور.وأوضحت "هند الحناوي" أن لينا على علاقة جيدة بأخيها تيتوس، ولكن ليس لديها تفاصيل واضحة عن القضية، مشيرة إلى أن القضية مع أحمد الفيشاوي بدأت عندما سافرت الي لندن للمطالبة بالنفقة علي مدرسة ابنته لينيا والقضية لم تنته حتى الآن والفيشاوي لم يصرف او يسدد المصروفات حتى الآن.
رد المحامي 
كشف المحامي شعبان سعيد - محامي لينا الفيشاوي عن ظهور ابن جديد يدعى تيتوس للفنان أحمد الفيشاوي.وقال شعبان سعيد في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي" إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دينيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.وأضاف سعيد أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، موضحا أنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.

إقرأ ايضا

IMG-20230831-WA0018

" بتعمل علاقة مع ابن شقيق زوجها".. سيدة الشرقية "المتوحشة" تتخلص من زوجها خنقًا

IMG-20230831-WA0021

أسما شريف منير تثير ضجة بمايوه جرئ من الساحل الشمالي

IMG-20230831-WA0025

طليق عبلة كامل تعليقًا على مطالبتها محمد صلاح بالبقاء في ليفربول: بعتذر عن الرد

أخبار متعلقة

IMG-20230808-WA0023

"فلاشة عليها الفضائح".. زوجة تفضح زوجها: بيمارس الجنس مع بنت الجيران في سريري

IMG-20230807-WA0013

بعد صورهما الحميمية. ندى الكامل عن علاقتها بفنان شاب: اتجوزنا من شهر