مطربة شهيرة تفاجئ الجميع بفيديو تحسم فيه ميولها الجنسية

الأحد، 23-05-2021
08:20 م
محمد فضل
حسمت المغنية الأميركية الشهرية ديمي لوفاتو
مسألة ميولها الجنس
ية وكشفت رسمياً أنها غير ثنائية الجنس
وذلك من خلال منشور شاركته مع معجبيها عبر حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي.
واعترفت ديمي في مقطع مصور تحدثت فيه لمتابعيها ونشرته في صفحتها قائلة :": "اليوم هو يوم سعدي فأنا أريد مشاركة المزيد من حياتي معكم جميعاً"، وتابعت: "أنا فخورة بإعلامكم بأنني غير ثنائية وسوف أغير ضمائري رسمياً من هي إلى هم".
وكشفت ديمي أنهم توصلوا إلى فهم هويتها الجنس
ية بعد قضاء بعض الوقت في عمل الشفاء والتأمل الذاتي خلال العام الماضي.النجمة البالغة من العمر 28 عاماً أضافت : "إن استخدام "هم" كضمير يمثّلهم هو أفضل ما أشعر به من مرونة في التعبير الجنس
ي، وهم مازالوا يتعلمون ولا يعتبرون أنفسهم خبراء أو متحدثين باسمي في هذا الموضوع".
وصرّحت ديمي في النهاية: "أفعل هذا الشيء لأولئك الذين لم يتمكنوا من مشاركة من هم وما هي حقيقتهم مع احبائهم ومن فضلكم استمروا في العيش بحقيقتكم وأنا أرسل الكثير من الحب لكم".